قطع مدير فرع البريد السعودي بتبوك أمس السبت مسافة 260 كلم بسيارته، لإيصال فستان زفاف لعروس بمحافظة تيماء، وذلك بعد علمه بأن حفل زواج العروس سيتم مساء ذلك اليوم.
وبادر مدير الفرع فايز العنزي، وزميله ماجد العنزي بالسفر بنفسيهما إلى تيماء لتسليم الطرد الذي يحتوي على فستان الزفاف؛ وذلك لعدم توفر رحلات لتيماء إلا الأحد.
وكانت العروس قد طلبت فستانها قبل أيام قليلة من موعد زفافها عبر البريد، وبعد أن تيقنت بأن الوقت لا يكفي لوصول الفستان في الوقت المناسب لجأت لخدمة العملاء في مؤسسة البريد، وأبلغتهم بالوضع وأن موعد زفافها الليلة.
وأوضح العنزي أنه فور وصول شكوى العميلة تم التعامل مع الأمر بالسرعة المطلوبة، حيث تم تتبع الطرد الذي لحسن الحظ وصل مع رحلات ذلك اليوم، مضيفاً أنه لعدم وجود رحلة إلى تيماء قرر السفر بنفسه لإيصال الفستان للعروس حتى تكتمل فرحتها.
وفق “أخبار 24”.