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أخبار محلية > “العمل” توقف نقل خدمات التابعين إلى المنشآت بمهنة مهندس
01/07/2018   10:20 ص

“العمل” توقف نقل خدمات التابعين إلى المنشآت بمهنة مهندس

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أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراءات نقل التابعين من خريجي كليات الهندسة إلى المنشآت بمهنة مهندس.

وقال حساب “خدمة العملاء” التابع للوزارة بموقع “تويتر” رداً على استفسارات عدد من المغردين إن “خدمة نقل تابع إلى منشأة بمهنة مهندس غير متاحة”.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين كانت قد أعلنت عن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، وذلك بداية من مطلع العام الحالي 2018، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي استثناءات، ومشددة على ضرورة أن يتم توثيق خبرات المهندسين الوافدين. وفق “أخبار 24”.

“العمل” توقف نقل خدمات التابعين إلى المنشآت بمهنة مهندس

أخبار محلية
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