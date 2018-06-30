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أخبار محلية > طقس غير مستقر الأحد.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق
30/06/2018   11:33 م

طقس غير مستقر الأحد.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. وأكدت الأرصاد أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وفق مزمز.

طقس غير مستقر الأحد.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق

أخبار محلية
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