يتيمة تنشر فيديو لحالة والدتها الصحية المتردية.. وأمير تبوك يوجه بسرعة مباشرتها والنظر في وضع الأسرة

نشرت فتاة يتيمة مقطع فيديو توثق فيه تردي حالة والدتها الصحية المصابة بداء التصلب اللويحي من نوع المنتكس الثانوي، ليجيء الرد من أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان موجها بمساعدتها.
وصورت الشابة مقطع فيديو أبرزت فيه حالة والدتها وتردي وضعها الصحي، واضطرار الفتاة – التي قالت إنها يتيمة الأب تبلغ من العمر 17 عاما – إلى ترك دراستها للاعتناء بها.
وجاء توجيه الأمير فهد بن سلطان لإدارة الشؤون الصحية في المنطقة بسرعة مراجعة الحالة والرفع بتقرير مفصل عن وضعها الصحي وما تم تقديمه وما سيتم مستقبلا. وفق “أخبار 24”.
وشمل توجيه أمير المنطقة أيضا السؤال عن وضع الأسرة عامة، وتقديم العون والرعاية الكاملة لها وسد احتياجياتها.
وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الإمارة علي القحطاني أن المريضة كان قد جرى تقييم حالتها الصحية في مستشفى الملك فهد التخصصي وأعيطت العلاج اللازم دون استجابة كافية، حيث يجري التنسيق حاليا لتحويلها لمراكز متخصصة خارج المملكة.