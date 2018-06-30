حقق المنتخب الفرنسي اليوم (السبت) الفوز على نظيره الأرجنتيني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتمكن من الصعود إلى دور الثمانية ضمن منافسات كأس العالم.
وحفلت المباراة بالإثارة منذ دقائقها الأولى، حيث أحرز جريزمان الهدف الأول من ركلة جزاء (د١٣)، ليعادله دي ماريا بقذيفة مذهلة قبل نهاية الشوط الأول (د٤١).
وحفل الشوط الثاني بالأهداف، حيث أحرز مبابي هدفين (د٦٤ و٦٨) وبافارد هدفا (د٥٧) لفرنسا، فيما أحرز ميركادو (د٤٨) وأغويرو (د٩٣) هدفي الأرجنتين، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الفرنسي وصعوده إلى ربع النهائي. وفق “أخبار 24”.
ومن المفترض أن يقابل المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة البرتغال والأوروجاوي، التي ستقام مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة.