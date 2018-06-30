الفيفا: تقنية الفيديو رفعت نسبة صحة قرارات التحكيم إلى 99.3%

اعتبر مسؤولو التحكيم في الاتحاد الدولي “فيفا” أن تقنية حكم الفيديو جعلت رفعت نسبة صحة قرارات التحكيم خلال نهائيات كأس العالم إلى 99.3 %، ما يرونه نجاحا كبيرا لتلك التقنية.
وعبر هؤلاء المسؤولون عن سعادتهم لما وصفوه بكأس عالم خالٍ من الفضائح التحكيمية، حيث قال الإيطالي بييرلويجي كولينا الحكم الشهير ورئيس لجنة الحكام في “فيفا” إن 95% من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة، وإن النسبة ارتفعت إلى 99.3% بفضل حكم الفيديو المساعد.
وأضاف ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم في “فيفا” أنه بعد لعب 48 مباراة في دوري المجموعات في بطولة كاس العالم، لم يقع أي خطأ كارثي واحد، وهذا شيء مهم للغاية. وفق “أخبار 24”.
وتسمح هذه التقنية، التي تستخدم لأول مرة في كأس العالم، لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام معينين يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، ويظهرون على التلفاز في بداية كل لقاء، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.
ولم تسلم تقنية الفيديو هذه أيضا من انتقاد مشجعي كرة القدم في كأس العالم، بل أثارت جدلاً على نطاق واسع ورآها آخرون ظالمة لفرقهم، وفقًا لـ “يورونيوز عربية”، وهو ما تسبب بتوقيف أحد المشجعين، وإرغامه على مغادرة روسيا لارتدائه قميصا انتقد فيه التقنية وفيفا.