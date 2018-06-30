يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المرتبة الثانية بين الرياضيين على مستوى العالم من حيث الراتب، بعد لاعب الملاكمة “فلويد مايويزر” ومتفوقا بذلك على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتناولت “بيزنس إنسايدر” في تقرير كيفية إنفاق “ميسي” لثروته التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
يقود لاعب نادي “برشلونة” الإسباني ومنتخب الأرجنتين سيارة بقيمة 200 ألف دولار ويقيم في منزل فاخر، لكن باقي إنفاقه غير معلوم.
وجنى “ميسي” خلال العام الجاري حتى الآن حوالي 111 مليون دولار، كما وقع عقدا جديدا في 2017 يحقق له مكاسب بأكثر من 80 مليون دولار سنويا كما وقع عقدا مدى الحياة مع “أديداس” فضلا عن تعاقداته مع “ماستر كارد” و”بيبسيكو” و”جاتوراد” وعلامات تجارية أخرى.
تصل قيمة “ميسي” بالنسبة لـ”برشلونة” إلى أنه حال رحيله عن النادي، فإن أي نادٍ آخر يشتريه سيكون عليه دفع 835 مليون دولار.
ويعيش اللاعب الأرجنتيني في منزل بقرية “كاسلديفيلز” الجبلية خارج برشلونة في إسبانيا، ولا يزال يمتلك منزل طفولته في موطنه رغم أنه لا يعيش فيه.
وفي العام الماضي، تزوج “ميسي” من صديقة طفولته وظهرا سويا يتنقلان بطائرة خاصة لمدينة “زيوريخ”.
ولم يشتهر “ميسي” بتبرعاته السخية، ولكنه اتهم باحتيال ضريبي وتم توقيع غرامة ضده، ومع ذلك، لم تنحسر عنه الأضواء، ولا يزال من بين الأشهر في العالم.
وفق “أخبار 24”.