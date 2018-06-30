مصادر .. الأهلي ينهي «أزمة ليوناردو».. ويسحب شكواه بشروط

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة عن توصل إدارة النادي الأهلي إلى حل مع المحترف البرازيلي في صفوف الفريق العام الماضي ليونار دو سوزا، الذي تقدم بشكوى للفيفا بعد نهاية الموسم مع الفريق، يطالب فيها بكامل مستحقاته وبقية عقده مع الفريق والمقدرة بأكثر من ثلاثة ملايين يورو وذلك بسبب تأخر حصوله على مرتباته ومستحقاته المجدولة مع الأهلي.
وأكدت المصادر أن إدارة النادي المكلفة منذ استلامها سعت جاهدة خلال الفترة القليلة الماضية إلى الوصول للاعب الذي كان قد أغلق كل سبل التواصل معه، وذلك في محاولة منها لإيجاد حل ينقذ النادي من غرامة كبيرة يدفعها جراء الشكوى التي قدمها، ونجحت مساعيها بعد تواصل الإدارة مع وكيل اللاعب ومنه للاعب الذي وافق على ماطرحته الإدارة عليه بتسديد جميع مستحقاته السابقة دفعة واحد مقابل أن يسحب الشكوى التي تقدم بها، ليلقى ذلك الحل قبولاً لدى اللاعب الذي اشترط عدم عودته مقابل الموافقة على ذلك الحل وفسخ عقده مع الأهلي بعد حصوله على مستحقاته.
ويأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على مكتسبات وحقوق النادي من قبل الإدارة الحالية التي تنوي تقنين وإغلاق جميع القضايا العالقة على الفريق وعدم تحميل النادي أي التزامات تثقل كاهل النادي.