تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط 560 حزمة قات محملة بداخل سيارة هايلوكس “غمارتين” كان صاحبها يحاول تهريبها.
وأوضحت مصادر أن رجال أمن الطرق طلبوا من قائد السيارة التوقف بعدما اشتبهوا في وضعها، غير أنه لم يستجيب لطلبهم وزاد سرعتها محاولاً الهرب إلا أنه فقد السيطرة على السيارة التي خرجت من مسارها واصطدمت بأحد الأرصفة وتوقفت.
وقالت إن قائد السيارة ترجل منها وفر هارباً باتجاه أحد الأحياء القريبة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن رجال الأمن قاموا بتفتيش السيارة وعثروا بداخلها على 560 حزمة قات يقدر وزنها بـ345 كيلو غراماً.
وأضافت المصادر أنه تم إعداد محضر بالواقعة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، فيما تكثف الأجهزة الأمنية البحث عن قائد السيارة لتقديمه للعدالة.
وفق “أخبار 24”.