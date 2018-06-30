“الشورى” يخاطب “الكهرباء” غداً للتحقق من أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك

قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن المجلس سيخاطب محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، غداً الأحد، للتحقق من أسباب الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على فواتير الكهرباء.
وأكد الراشد ضرورة أن تكون هناك عدالة في الفواتير، وأهمية معالجة وتصحيح أي تجاوزات إن وجدت، مبيناً طبقاً لصحيفة “عكاظ” أن تحرك المجلس في هذا الأمر يأتي من منطلق مسؤوليته تجاه المجتمع.
وأضاف أن اللجنة لاحظت خلال الفترة الماضية وجود الكثير من الشكاوى حول خدمات الكهرباء في عدد من المناطق، وخاصة بالجنوب، مشيراً إلى صدور توصية سابقة من المجلس تشدد على ضرورة قيام هيئة الكهرباء بتحسين خدماتها.
وعزت شركة الكهرباء في بيان أصدرته أمس الأول الخميس ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، لتغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف بارتفاع استخدام أجهزة التكييف، بالإضافة لتصحيح أسعار التعريفة الكهربائية الذي تم في هذا العام.