نساء يشكون معاناتهن لاستخراج جواز السفر.. ومصادر: مقترح لمنح المرأة الجواز دون الحاجة لولي الأمر

تحدث عددٌ من النساء عن معاناتهن أثناء مراجعة فروع المديرية العامة للجوازات لاستخراج جواز السفر، مؤكدات أن الشروط التي وضعتها المديرية “تعجيزية”، وأصبحت عائقاً أمامهن في إمكانية استخراج الجواز.
وأوضحت السيدات بحسب “الوطن” أن الجوازات اشترطت إحضار صك حصر الورثة أو وكالة لمن ليس لها ولي أو توفي وليها وأصبح إخوتها بدلاً عنه بتوكيل أحد الأقارب، مطالبات الجهات المختصة بإعادة النظر في هذه الشروط.
من جانبه، قال المحامي نواف النباتي إن شروط استخراج المرأة لجواز السفر تعتبر من المتطلبات الرئيسية التي وضعتها للجوازات ولا يمكن تخطيها، موضحاً أنه لا بد من وجود وكيل في حال أرادت المرأة استخراج جواز سفر، أما في حال وفاة الولي يتطلب الأمر تقديم صك حصر ورثة أو وكالة قريب للمرأة كعم أو خال أو جد أو الأم، ويلزم حضوره لكي يتم التأكد أنه ليس لها ولي آخر سواه، وينطبق ذلك أيضاً على الأرملة والمطلقة.
في المقابل يرى المحامي بدر الشاطري أنه في حال إجراء مقارنة مع الدول المجاورة في شروط استخراج جوازات السفر للسيدات، فإنها تعتبر سهلة ولا توجد شروط معقدة لاستخراجه، مؤكداً أن هناك العديد من الحالات التي تعاني شروط فروع الجوازات أثناء الرغبة في استخراج الجواز.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بمقترح بمنح المرأة حق استخراج جواز السفر دون إذن ولي الأمر أو شروط معقدة، باعتبار أن الجواز وثيقة رسمية، يحق لكل امرأة الحصول عليها، مبينةً أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.