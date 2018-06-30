شرطة الرياض تطيح بمواطن اعتدى على 8 صرافات آلية وأشعل النار في اثنين منها

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن قام بالاعتداء على عددٍ من أجهزة الصراف الآلي في عددٍ من الأحياء بالعاصمة الرياض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن الجهات الأمنية تلقت خلال الفترة منذ 23 رمضان حتى الرابع من شوال 8 بلاغات حول عمليات اعتداء على أجهزة صراف آلي بتكسير أجزاء منها، وإشعال النار في اثنين منهما.
وأبان أن إجراءات الضبط الجنائي ساهمت في تحديد هوية المتورط، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، فتم القبض عليه وضبط المطرقة التي استخدمها في تنفيذ جرائمة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المتهم اعترف بالجرائم المنسوبة إليه وأحيل للتوقيف، وتمت إبلاغ للنيابة العامة بوصفها الجهة صاحبة الاختصاص.