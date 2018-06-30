عودة الإعلامي خالد مدخلي لقناة “العربية”.. وتركي الدخيل يرحب به

أعلن المدير العام لقناة العربية” تركي الدخيل اليوم الجمعة عن عودة الإعلامي خالد مدخلي للعمل بقناة “العربية” من جديد.
وعبر الدخيل عن ترحيبه بعودة مدخلي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “ما أحلى الرجوع إليه، يسرني أن أعلن عودة الأستاذ خالد مدخلي إلى بيته في شبكة العربية، عوداً حميداً”.
من جهته، قال مدخلي في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “عدتُ إلى بيتي، وأصدقائي، لطاولتي.. شكرا لك أبو عبدالله من القلب.. شكرا “العربية”.
يذكر أن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد كان قد أعلن في الأسبوع الماضي عن قبوله استقالة خالد مدخلي من إدارة قناتي “السعودية” و “الإخبارية”، مبيناً أن ذلك جاء احتراماً لرغبته. وفق “أخبار 24”.