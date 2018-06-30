تطبيق الوثيقة الجديدة الموحدة للتأمين الصحي بداية من الغد.. وهذه أبرز المزايا التي تمت إضافتها

أعلن أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، عن تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها بداية من الغد الأول من يوليو.
وأوضح أنه لن يقبل بعد هذا التاريخ العمل بالوثيقة السابقة إلا إن كانت سارية فقط، وأن المجلس قام بإحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.
وكشف عن عدد من المزايا التي تم إضافتها للوثيقة الجديدة مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال.
كما تشمل وفقا للحسين، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن أيضا، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا، وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
وبين الحسين أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة.
ولفت إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي سيبدأ سريانها.