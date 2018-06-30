هيئة تنظيم الكهرباء تؤكد سلامة نظام الفوترة وترحب بالشكاوى

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صحة نظام الفوترة للشركة السعودية للكهرباء، وذلك ردا على الشكاوى والاعتراضات الكثيرة من المستفيدين على قيمة الفواتير.
وأوضحت الهيئة أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ مطلع العام الجاري.
وأشارت إلى قيامها بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة، وأن من أولوياتها المراقبة الدورية على المرخص لهم (ومنها شركة الكهرباء السعودية) والتأكد من حفظ حقوق المشتركين.
ورحبت الهيئة بأي اعتراضات من قبل المستهلكين، وذلك بالتقديم على الشركة السعودية للكهرباء عبر قنوات الاتصال المعلنة، وفي حال عدم الوصول لنتيجة مرضية لمقدم الاعتراض يمكنه التقدم ببلاغ لهيئة تنظيم الكهرباء مرفقاً برقم الاعتراض الذي قدم للشركة وستتم مراجعته وإفادة المستفيد بأقصى سرعة. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الشورى أكد أنه سيتم مخاطبة محافظ هيئة الكهرباء للتحقق من أسباب الارتفاع الذي طرأ مؤخرا على فواتير الكهرباء، والذي أثار موجة اعتراض واسعة بين المستفيدين، فيما أكدت شركة الكهرباء الخميس الماضي أن الارتفاع يعود لتغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف بارتفاع استخدام أجهزة التكييف، بالإضافة لتصحيح أسعار التعريفة الكهربائية الذي تم في هذا العام.