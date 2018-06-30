مصادر: ديوان المراقبة يرصد تهاون “أمانة جدة” في تحصيل 90 مليون ريال مقابل رخص محلات ومخالفات

ذكرت مصادر أن ديوان المراقبة العامة رصد في تقرير أعده مؤخراً، عدم استحصال أمانة محافظة جدة مبالغ تصل إلى 90 مليون ريال عن رخص محلات لم يتم تجديدها ورسوم لوحات دعائية بالمحافظة.
وكشفت المصادر بحسب “الحياة” أن ديوان المراقبة رصد تقصيراً في تحصيل قيمة رسوم اللوحات، وإصدار وتجديد رخص المحال في منطقتي التطوير بخزام والروس تصل إلى مئات الملايين من الريالات، ووجود أنشطة تجارية تمارس أعمالها من دون الحصول على الرخص ودفع الرسوم المقررة، حيث بلغ ما أمكن حصره من الرسوم المستحقة أكثر من 67 مليون ريال.
كما رصد التقرير مخالفات صادرة لم يتم تسديدها فاقت 18 ألف مخالفة، تبلغ قيمتها نحو 22 مليون ريال، وكذلك عدم تجديد أكثر من 20 ألف رخصة محل تجاري، وعدم استحصال الأمانة أي رسوم مقابل تأجير شركة النقل الجماعي لوحات دعائية للشركات على الحافلات داخل المدن، إلى جانب عدم التنسيق الفاعل مع الجهات المخصصة لتحصيل رسوم إقامة الفعاليات والحفلات.