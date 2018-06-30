“مكافحة المخدرات” ترد على مزاعم غياب الأمن عن بعض الأحياء وانتشار المخدرات فيها

علّقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقاطع فيديو متداولة لبعض مدمني المخدرات يتحدثون فيها عن انتشار المخدرات بأحد الأحياء وعدم تواجد الجهات الأمنية فيه، نافيةً صحة هذا الأمر.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواءً من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصةً المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.
وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها وتضمنت حواراً مع ثلاثة أشخاص فإن المديرية تؤكد بهذا الصدد عدم صحة ما زعم عن عدم التغطية الأمنية.
ولفت إلى أن كل المواقع خاضعة للجهات الأمنية بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، مشدداً على أن الجهات الأمنية تتعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.وفق “أخبار 24”.
وأهاب بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحري الدقة والرجوع للجهات المختصة بها؛ للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع.
وأشار إلى أنه سيخضع مَن يقف خلفه لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجرى الحوار معهم للمخدرات.