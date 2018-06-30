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أخبار محلية > مصادر: مواطن يبيع اسم ابنته بـ27 ألف ريال لمنح سيدة يمنية هوية وطنية
30/06/2018   10:14 ص

مصادر: مواطن يبيع اسم ابنته بـ27 ألف ريال لمنح سيدة يمنية هوية وطنية

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ذكرت مصادرصحفية أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية فتحت تحقيقاً موسعاً في واقعة قيام مواطن ببيع اسم ابنته قبل 12 عاماً بـ27 ألف ريال من أجل منح سيدة يمنية هوية سعودية بالاتفاق مع زوجها.

ووجهت النيابة العامة إلى زوج السيدة تهمة التزوير، بعدما اعترف باتفاقه مع أحد المواطنين قبل 12 عاماً في إحدى المناسبات على استخراج عقد نكاح باسم زوجته من المحكمة العامة في الخبر، ومن ثم استخراج هوية وطنية لها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت المصادر أن السيدة اليمنية كانت قد قدمت إلى المملكة مُتسللةً مع أسرتها إلى منطقة جازان لتتزوج من المتهم عرفياً وتنتقل معه إلى الدمام وتنجب منه 5 أولاد.

وأضافت أن النيابة طالبت في لائحة الاتهام بالبحث والتحري عن الشهود والمزكين في عقد النكاح الصادر من المحكمة العامة بالخبر، إلى جانب تحديد موظفي الأحوال المدنية الذين أصدروا الهوية؛ لكشف مدى علاقتهم بالواقعة.

مصادر: مواطن يبيع اسم ابنته بـ27 ألف ريال لمنح سيدة يمنية هوية وطنية

أخبار محلية
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