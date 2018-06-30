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أخبار محلية > وزير التعليم يوجه بقبول متحدي الإعاقة “مغاوي” في الجامعة السعودية الإلكترونية
30/06/2018   10:13 ص

وزير التعليم يوجه بقبول متحدي الإعاقة “مغاوي” في الجامعة السعودية الإلكترونية

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وجّه الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بقبول متحدي الإعاقة الطالب عبدالرحمن مغاوي في الجامعة السعودية الإلكترونية؛ لإكمال دراسته الجامعية.

وتمكن مغاوي من الحصول على الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بتقدير ممتاز، أثناء وجوده في غرفة العناية المركزة في مستشفى عسير، متحدياً الإعاقة الكاملة وإعاقة التنفس؛ حيث أمضى معظم حياته الدراسية في المستشفى.

وأشاد وزير التعليم بالطالب عبدالرحمن كونه أثبت أن الإرادة لا حدود لها، معتبراً أن حصوله على تقدير ممتاز يعد تحدياً كبيراً يستحق وقوف كل الجهات لدعمه والاهتمام به كنموذج للمثابرة.وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يوجه بقبول متحدي الإعاقة “مغاوي” في الجامعة السعودية الإلكترونية

أخبار محلية
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