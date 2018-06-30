“الإسكان” تعلق على تخوفات المستفيدين من القروض الشهرية.. وإمكانية تغيير المنتج

علّقت وزارة الإسكان على تخوفات البعض من القرض الشهري الخاص بوحداتهم السكنية، مشددةً على أن الأقساط الشهرية التي تحددها للمستفيدين مُيسرة ومُريحة ولا تتجاوز 25 سنة.
وأكد حساب “العناية بالمستفيدين”، أنه يمكن للمستفيدين تغيير المنتجات المُرشحة لهم من خلال تجاهل المُحدد لمدة 30 يوماً للعودة إلى قوائم المستفيدين مجدداً.
ورد الحساب على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية تغيير المنتج، قائلاً: “إذا لا ترغب بالمنتج ولم تقم بتوقيع العقد مع الممول بإمكانك تجاهل فترة الحجز لمدة 30 يوماً، وسيعود اسمك لقوائم المستفيدين وسوف تكون لك الأولوية في الترشيح”.وفق”أخبار 24″.