تمكنت دوريات مرور منطقة عسير من القبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط بأحد شوارع محافظة المجاردة، فيما تجمهر آخرون لمشاهدته وتشجيعه، والتقط أحدهم المقطع المتداول.
وأوضحت إدارة مرور منطقة عسير، وفقًا لـ “سبق”، أن الموقوف أحيل إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية، بعد أن تم توقيفه على الرغم من شح المعلومات المتوفرة.
يُذكر أن دوريات مرور منطقة عسير تُنفذ حملة واسعة في محافظات المنطقة لمنع مثل هذه المخالفات والتجاوزات المرورية، وضيّقت الخناق على ممارسي التفحيط بنشر دورياتها الرسمية والسرية في المدن.
وفق “أخبار 24”.