نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يكشف رأيه في قدرة الأهرام على منافسة الزمالك والأهلي‎
29/06/2018   10:33 م

تركي آل الشيخ يكشف رأيه في قدرة الأهرام على منافسة الزمالك والأهلي‎

+ = -
1171

كشف معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن رأيه في إمكانية نادي الأهرام على المنافسة ببطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2018/2019.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في اعتقادي أن نادي بيراميدز اف سي الأهرام سيحتاج إلى وقت طويل لكي يحصل على البطولات … الأهلي والزمالك اندية بطلة … صعب أن تقترب من المقدمة في وجود الاهلي أقوى فرق مصر وأفريقيا.

وأجرى نادي الأهرام العديد من الصفقات القوية خلال الأيام الماضية، حيث أعلن تعاقده مع 3 لاعبين من البرازيل بجانب لاعبين من الدوري المصري. وفق “أخبار 24”.

وأعلن نادي الأهرام في مؤتمر رسمي أمس عن شراء نادي الأسيوطي عن طريق مستثمر سعودي لم يتم الكشف عن أسمه.

تركي آل الشيخ يكشف رأيه في قدرة الأهرام على منافسة الزمالك والأهلي‎

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992553.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.