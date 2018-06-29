تركي آل الشيخ يكشف رأيه في قدرة الأهرام على منافسة الزمالك والأهلي‎

كشف معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن رأيه في إمكانية نادي الأهرام على المنافسة ببطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2018/2019.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في اعتقادي أن نادي بيراميدز اف سي الأهرام سيحتاج إلى وقت طويل لكي يحصل على البطولات … الأهلي والزمالك اندية بطلة … صعب أن تقترب من المقدمة في وجود الاهلي أقوى فرق مصر وأفريقيا.
وأجرى نادي الأهرام العديد من الصفقات القوية خلال الأيام الماضية، حيث أعلن تعاقده مع 3 لاعبين من البرازيل بجانب لاعبين من الدوري المصري. وفق “أخبار 24”.
وأعلن نادي الأهرام في مؤتمر رسمي أمس عن شراء نادي الأسيوطي عن طريق مستثمر سعودي لم يتم الكشف عن أسمه.