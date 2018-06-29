إدارة المقيرن تفاوض منصور الحربي

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، بمفاوضة الدولي منصور الحربي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بهدف ضمه إلى صفوف الفريق الغربي الموسم المقبل.
وأوضحت لـ “الرياضية” مصادر، بأن الحربي لا يمانع ويرغب بالانتقال للغريم التقليدي لفريقه، خاصة وأنه فرصته بالمشاركة بصفة أساسية مع ناديه باتت ضعيفه، بعد اقتراب عودة المصري محمد عبدالشافي، والذي تمت إعارته إلى نادي الفتح لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وكانت هناك أنباء تداولت أخيراً، بأن الحربي الذي ينتهي عقده في 2021 قد يكون لاعباً وحداوياً، بجانب زميله وليد باخشوين، الذي وقع عقده مع النادي المكاوي في وقت سابق.
وجاءت رغبة الاتحاديين بضم الحربي، بعد استغنائهم عن عدنان فلاتة قائد الفريق، والبحث عن إعارة للاعب الشاب محمد ريمان.