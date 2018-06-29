أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن إدراج واحة الأحساء موقعَ تراثٍ عالمياً يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التراث الوطني للمملكة.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين تبنى “مشروع خادم الحرمين للتراث الحضاري” ودعمه ماليا وبكل قوة، وأنه تواصل معه الليلة وكان سعيدا جدا بتسجيل واحة الأحساء، وأنه كان يتابع ما يجري، وأنه أكد على أن الأحساء وأهلها يستحقون كل خير.
وقدّم رئيس الهيئة الشكر لأهالي الأحساء الذين تكتلوا وعملوا على مدى 3 أو 4 سنوات مضت، من أجل الحصول على التسجيل، لأن ملف واحة الأحساء كان صعبًا ومعقدًا، وأنه لأول مرة يسجَّل ملف بهذا التعقيد على مستوى المملكة والعالم العربي.
وأضاف أنه كان هناك تفكير في تأجيل التسجيل للعام القادم، إلا أنه مع تلك الجهود، نجح التسجيل، وأنه سيكون هناك احتفال مع أهل الأحساء بهذه المناسبة المهمة.
يذكر أنه تم اليوم تسجيل واحة الأحساء موقع تراث عالمياً، والذي تهدف منظمة “يونسكو” من خلاله إلى جلب اهتمام المجتمع الدولي للموقع؛ لحمايته والحفاظ عليه، كما سبق وسجلت مدائن صالح وحي الطريف في الدرعية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية في جبة والشويمس.
وفق “أخبار 24”.