أمين منظمة التعاون الإسلامي: ما تقوم به المملكة لتسهيل الحج للمسلمين دون تمييز مبدأ ثابت منذ تأسيسها

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة في سبيل تسهيل الحج والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع المسلمين من جميع الأقطار دون تمييز، مؤكدًا أن ذلك مبدأ ثابت عبر تاريخ المملكة منذ التأسيس.
وحاز البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة على إشادة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تضمّن إنهاء كافة الإجراءات لقدوم نحو 18 ألف حاج سوري يرافقهم 850 عضوًا بالجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا. وفق “أخبار 24”.
كما تضمّن البيان استكمال جميع الترتيبات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في “مكة المكرمة”، و”المدينة المنورة”، و”المشاعر المقدسة”، تمهيدًا لاستقبال كامل عدد الحجيج في موسم حج هذا العام 1439هـ.
وعلى صعيدٍ متصلٍ، أشاد العثيمين باستكمال الوزارة ترتيبات أداء مواطني أكثر من 80 دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب مليوني حاج في الموسم.