بعد إجراء أكثر من 2700 فحص للمنشطات.. الفيفا: لا وجود لحالات تعاطٍ في مونديال روسيا 2018

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، وجود حالات تعاطٍ للمنشطات بين اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس العالم في نسختها الروسية هذا العام.
وفي مؤتمر صحافي، أكّد المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الاتحاد، كولان سميث، إجراء أكثر من 2700 فحص للمنشطات بين اللاعبين، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية حتى الآن.
جاء ذلك عند تقديم سميث حصيلة عن النصف الأول من المونديال بعد اختتام مباريات دور المجموعات، والتي تم خلالها فحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، و4 لاعبين على الأقل عن كل مباراة. وفق “أخبار 24”.
كما أشار المسؤول إلى أنه تم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، حيث لم يتم تسجيل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة.