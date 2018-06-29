توفي ملازم أول بوزارة الدفاع نتيجة حادث مروري تعرض له على طريق الرين- بيشة، فجر أمس الخميس، خلال توجهه لحضور مناسبة زواج شقيقه.
وقالت مصادر إن الضابط ويدعى”سامي بن مفرح الضمدي” كان في طريقه من الرياض إلى بيشة حيث اصطدمت سيارته بمؤخرة شاحنة أعلاف أمس الخميس، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه توفي على الفور.
وقامت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني بمباشرة الحادث، وتم استخراج المتوفى من بين حطام السيارة بعد جهد، وقد تمت الصلاة على جثمان المتوفى ودفنه بمحافظة بيشة.
وكان طريق الرين- بيشة شهد عدة حوادث مرورية خلال الفترة الماضية، كان آخرها حادث تصادم وقع في مطلع هذا الشهر بين سيارتين توفي خلاله 6 أشخاص.