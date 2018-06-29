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أخبار محلية > مقتل مواطن عشريني برصاصة أطلقها عليه مجهول من سيارة جيب بعزيزية مكة
29/06/2018   6:04 م

مقتل مواطن عشريني برصاصة أطلقها عليه مجهول من سيارة جيب بعزيزية مكة

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توفي شاب سعودي عشريني بعد تلقيه رصاصة في الصدر وجهها إليه شخص مجهول كان يستقل سيارة جيب، وذلك في أحد شوارع حي العزيزية بمكة المكرمة.

وباشرت فرق البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، والتعرف على الجاني، حيث تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة في المنطقة حول الحادث لتحديد نوع السيارة وأي تفاصيل بشأنها.

وقالت مصادر إن الشاب القتيل كان يقف بجوار كلية المعلمين سابقاً، وتلقى رصاصة مسدس في الصدر من داخل سيارة جيب، مبينة وفقاً لصحيفة “عاجل” أنه تم نقل الشاب للمستشفى لإسعافه، غير أنه توفي متأثراً بإصابته.

وأضافت أن المجني عليه كان بصدد إكمال مراسم زواجه خلال الشهرين المقبلين، إلاّ أن الرصاصة التي تلقاها حالت دون ذلك.

مقتل مواطن عشريني برصاصة أطلقها عليه مجهول من سيارة جيب بعزيزية مكة

أخبار محلية
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