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أخبار محلية > شركة الكهرباء تدعو المعترضين على قيمة الفواتير للتواصل معها.. وهذه آلية معالجة الشكاوى
29/06/2018   6:02 م

شركة الكهرباء تدعو المعترضين على قيمة الفواتير للتواصل معها.. وهذه آلية معالجة الشكاوى

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دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها، الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم، للتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة، مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني وحساب “تويتر” لخدمات المشتركين.

وأكدت الشركة أنها تسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجتها على وجه السرعة، حيث تشمل هذه القنوات حساب العناية بالمشتركين في “تويتر” (alkahrabacare@)، ورقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120)، إضافة إلى عديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة، وتطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية.

ويوضح دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على آلية معالجة شكاوى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، التي ظهرت بشكل جلي مع صدور فاتورة الشهر الجاري.

وينص الدليل على أنه إذا اشتكى المستهلك من عدم صحة فاتورة الاستهلاك؛ فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للاتي:

1- إذا قدم المشترك الشكوى قبل فصل الخدمة الكهربائية؛ فإن مقدم الخدمة لا يفصل التيار حتى لو حلَّ الموعد المحدد في الإنذار، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة، ويتم اتباع الإجراء الآتي:

• إذا كان الاستهلاك طبيعياً.. بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة، يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب إجراء فحص للعداد، فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص البالغ (150 ريالا)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب الآتي:

– إذا ثبُت أن العداد سليم.. يُلزم المستهلك بسداد الفاتورة ولا تعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق بالتظلم إلى هيئة تنظيم الكهرباء. وفق “أخبار 24”.

– إذا ثبت أن العداد غير سليم.. يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك، واستبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذر إصلاحه، وتطبيق الفقرة (40 ــ 1) من الدليل، والتي تنص على أنه في حالة تبين بعد الفحص عدم دقة تسجيل العداد فعلى مقدم الخدمة إصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل فوراً، ويتم تقدير الاستهلاك الحقيقي وتصحيح الفاتورة بأثر رجعي، فإذا كان المستفيد من الخطأ المستهلك فيتم مطالبته بفروقات سنة ميلادية، على أن يتم تقســــيطها بما لا يتجاوز 10% شهرياً، وإذا ثبت تضرر المستهلك من عدم دقة العداد فيتم إعادة الفروقات نقدا لكامل المدة التي وقع فيها الضرر، وإذا تعدد المستهلكون خلال فترة الخطأ فيعاد لكل منهم نصيبه من هذه الفروقات.

• إذا كان الاستهلاك مشكوكاً فيه بحيث وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاسـتهلاكات السابقة وخاصــة الصــادرة في الفترة نفســها من الأعوام الســابقة للمســتهلك نفســه فيتم فحص العداد على حســاب مقدم الخدمة وتطبق الفقرة (40-1) (المذكورة في الفقرة أعلاه).

2- التقدم بالشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية.. إذا قُدمت الشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية، فعلى مقدم الخدمة التعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:

• إذا كان الاستهلاك طبيعيا.. إذا تم التأكد من صحة الفاتورة فإنه يتم إبلاغ المستهلك بذلك ومطالبته بســـداد قيمة الفاتورة مضـــافاً إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة البالغ ( 50 ريالاً)، وتتم إعادة الخدمة بشكل فوري بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك بصحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتســـــديد مقابل فحص العداد (150 ريالاً)، ويتم التعــامــل مع نتيجــة الفحص حسب الآتي:

– إذا ثبت أن العداد سليم فيُخطر المستهلك بالنتيجة ولا تُعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق بالتظلم على الهيئة.

– إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك. وإرجاع المبلغ المحدد لإعادة الخدمة للمستهلك. استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته. تطبيق الفقرة (40 ــ 1) من الدليل (والمذكورة في البند رقم 1).

• إذا ثبت أن الاستهلاك مشكوك فيه.. إذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاكات السابقة وخاصـة الصـادرة في الفترة نفسـها من الأعوام السـابقة للمسـتهلك نفسـه؛ فتتم إعادة الخدمة للمستهلك بشكل فوري بدون مقابل، كما يتم فحص العداد على حســـاب مقدم الخدمة، ومن ثم تطبق الفقرة (40-1) من هذا الفصـــل بالدليل، ويتم ترحيل قيمة الفاتورة بعد تصحيحها إلى فاتورة الشهر الذي يلي الفحص.

شركة الكهرباء تدعو المعترضين على قيمة الفواتير للتواصل معها.. وهذه آلية معالجة الشكاوى

أخبار محلية
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