“العمل”: آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي مطلع أغسطس.. وإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الأول من أغسطس المقبل آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين.
وشددت الوزارة على إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مددت في فبراير الماضي مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك. وفق “أخبار 24”.
والفاتورة المجمّعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الجاري 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018.