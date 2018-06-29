نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العمل”: آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي مطلع أغسطس.. وإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد
29/06/2018   6:01 م

“العمل”: آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي مطلع أغسطس.. وإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد

+ = -
469

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الأول من أغسطس المقبل آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين.

وشددت الوزارة على إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مددت في فبراير الماضي مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك. وفق “أخبار 24”.

والفاتورة المجمّعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الجاري 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018.

“العمل”: آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي مطلع أغسطس.. وإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992520.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.