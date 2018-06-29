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أخبار محلية > وفاة الشابة “هالة المرواني” متحدية السرطان بالمدينة المنورة
29/06/2018   5:59 م

وفاة الشابة “هالة المرواني” متحدية السرطان بالمدينة المنورة

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نعى ناشطون ومشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي الشابة “هالة المرواني”، التي وافاها الأجل أول من أمس الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وأُصيبت الفتاة البالغة 22 عاماً والتي تخرجت في جامعة الملك فيصل قسم الخدمة الاجتماعية، بالسرطان قبل خمس سنوات، حيث داهمها الورم في القدم اليسرى وتعالجت منه، ثم انتقل إلى القدم اليمنى فخضعت لعلاج كيماوي لعدة شهور، قبل أن يبلغها الطبيب بوجود سرطان الرئة، فبدأت رحلة جديدة من العلاج إلا أن حالتها تدهورت حتى توفيت الأربعاء.

وكانت المرواني من أبرز الناشطات في العمل التطوعي بالمدينة المنورة، خاصةً في مجال تقديم الدعم النفسي والمادي لمرضى السرطان، وشاركت في تكوين “ملتقى متعافي المدينة” لخلق قنوات تواصل بين المرضى وأسرهم حول المرض وأعراضه، وتدريبهم على أفضل الطرق للتعامل معه، وزيادة الوعي في مجتمع المدينة المنورة بمرض السرطان وأهمية الكشف المبكر. وفق “أخبار 24”.

وتناقل مغردون تسجيلات مصورة لمشاركات المرواني في عدد من الفعاليات التوعوية، وأقوال مأثورة لها، بالإضافة إلى كتابها “غيث هالة” الذي تروي فيه تجربتها مع مرض السرطان، منوهين بما جاء فيه من إيمان وصبر وعزيمة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الشابة “هالة المرواني” متحدية السرطان بالمدينة المنورة

أخبار محلية
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