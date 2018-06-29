سلطان بن سلمان يعلن تسجيل “واحة الأحساء” موقع تراث عالمياً لدى اليونسكو

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، اليوم (الجمعة)، عن تسجيل واحة الأحساء موقع تراث عالمياً.
ويهدف تسجيل المواقع التراثية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جلب اهتمام المجتمع الدولي للموقع؛ لحمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وكانت رؤية المملكة 2030 قد وضعت من أهدافها لزيادة النشاط السياحي في المملكة تسجيل أماكن جديدة في قائمة مواقع التراث العالمي؛ خصوصاً أن المملكة تستحوذ على معظم مساحة الجزيرة العربية التي شهدت حضارات مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت المملكة من تسجيل مدائن صالح وحي الطريف في الدرعية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية في جبة والشويمس كمواقع للتراث العالمي، بالإضافة للأحساء ومواقع أخرى لا تزال على القائمة المؤقتة.
وكانت لجنة التراث العالمي باليونسكو قد بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة مداولاتها للنظر في الترشيحات الجديدة لإدراج 30 موقعاً في قائمتها للتراث العالمي، وستستمر تلك المداولات حتى الرابع من يوليو القادم.