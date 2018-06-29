نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون بعد تسلمهم سكنهم الأول ضمن برنامج سكني
29/06/2018   5:58 م

بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون بعد تسلمهم سكنهم الأول ضمن برنامج سكني

+ = -
456

عبر عدد من المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية في عدد من المحافظات، ضمن مشاريع برنامج “سكني” عن سعادتهم باستلام الفلل التي خصصت لهم، معربين عن امتنانهم للوطن الذي حقق لهم أحلامهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الإسكان تسلم عدد من المواطنين سكنهم الأول ضمن البرنامج في مشاريع إسكان العيينة، والدوادمي، وصبيا.

وأوضح المواطنون أن الفلل التي تسلموها تم تشييدها في مواقع مناسبة، وبمساحات واسعة، وفقاً لتصميمات متميزة، لبت جميع احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.

وقال المواطن سليمان محمد إنه تفاجأ بعد أن دخل وحدته في إسكان العيينة، مبيناً أن الفيلا بمساحة 500 متر مربع، وبها حوش بمساحة واسعة، فيما قال المواطن ناصر الحصيني إن قسط الفيلا المقدر بمبلغ 2000 ريال مناسب جداً مع إمكانياته.

بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون بعد تسلمهم سكنهم الأول ضمن برنامج سكني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992504.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.