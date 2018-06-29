بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون بعد تسلمهم سكنهم الأول ضمن برنامج سكني

عبر عدد من المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية في عدد من المحافظات، ضمن مشاريع برنامج “سكني” عن سعادتهم باستلام الفلل التي خصصت لهم، معربين عن امتنانهم للوطن الذي حقق لهم أحلامهم.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الإسكان تسلم عدد من المواطنين سكنهم الأول ضمن البرنامج في مشاريع إسكان العيينة، والدوادمي، وصبيا.
وأوضح المواطنون أن الفلل التي تسلموها تم تشييدها في مواقع مناسبة، وبمساحات واسعة، وفقاً لتصميمات متميزة، لبت جميع احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.
وقال المواطن سليمان محمد إنه تفاجأ بعد أن دخل وحدته في إسكان العيينة، مبيناً أن الفيلا بمساحة 500 متر مربع، وبها حوش بمساحة واسعة، فيما قال المواطن ناصر الحصيني إن قسط الفيلا المقدر بمبلغ 2000 ريال مناسب جداً مع إمكانياته.