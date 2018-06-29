أعلن نادي الشباب توقعه رسمياً مع كوستانتين بودسكو لاعب منتخب رومانيا وفريق ستيوا بوخاريست لمدة 3 مواسم، بدعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.