الهلال يفاوض فلامنغو البرازيلي لضم البيروفي باولو جيريرو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع اللاعب البيروفي جوريرو المحترف في نادي فلامنغو البرازيلي.
وكشفت التقارير السعودية ان الإدارة الهلالية تفاوض نادي فلامنغو البرازيلي، على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم البيروفي جوريرو، إذ يتبقى على نهاية عقده نحو شهرين.
وأكدت التقارير أن هذه المفاوضات جاءت بموافقة من المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس الذي أعلن الهلال تعاقده الرسمي لقيادة الفريق الموسم المقبل.وفق “أخبار 24”.
التعليقات 1
ملقوف الخبر
29/06/2018 في 10:11 ص[3] رابط التعليق
من أنت أيها البرتغالي المغرور ؟لقد قدم للمملكة من هم أكثر كفاءة وخبرة وشهرة منك!!!!
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