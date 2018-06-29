خيسوس يفجّرها: سأترك الهلال وأعود إلى لشبونة!

كشف صحفي برتغالي عن تصريحات خطيرة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جورجي خيسوس، الذي أكد أنه يحترم نادي الهلال وجمهوره، وأن تدريب الزعيم يعتبر تحدٍ جديد يجب أن ينجح فيه.
إلا أن خيسوس قال في بداية تصريحاته مع الصحفي جان هاغن والتي نشرها هاغن على حسابه بموقع تويتر: “أعلم أن مشروع تدريب الهلال لن يستمر لسنوات، سأعود إلى البرتغال سريعاً”، وأضاف خيسوس: “من الصعب علي ترك العائلة والأصدقاء، ولكن هكذا تتم الأمور”.
ونشر الصحفي باقي حديث خيسوس معه حيث قال مدرب الهلال: “لقد قبلت في النهاية تدريب الهلال، وبعد وصولي الرياض لا أعرف ما سيحدث أو ما يخبئه لي المستقبل”، وتابع: “سأفتقد إلى الكرة البرتغالية، فقد قمت بتدريب ناديين كبيرين في لشبونة لمدة 9 سنوات، ما ساعد الكرة البرتغالية على التطور، علاوة على أن الصحافة انشغلت كثيرا بالفرق التي كنت أدربها”. وفق “أخبار 24”.
وقال خيسوس أيضاً: “ضغط الجماهير والإدارة في الهلال بمحاولة الفوز بكل شيء لا يخيفني، أنا واثق أنني سأحقق شيئاً”.
واختتم خيسوس تصريحاته بالحديث عما حدث مع اللاعب الجزائري الدولي إسلام سليماني: “لقد طلبت منه الانضمام لفريق الهلال بالسعودية، ولكنه قال لي إن هذا جنون، ولذلك لن يكون معي في الفريق”.