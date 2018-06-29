“بوينج” تكشف عن تطويرها لطائرة تبلغ سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت

كشفت شركة “بوينج” عن أنها تقوم بتطوير طائرة فرط صوتية تبلغ سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، وقادرة على نقل المسافرين من مدينة نيويورك إلى لندن خلال ساعتين، بدلاً عن 7 ساعات بالطائرات العادية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشركة بريانا جاكسون، لقناة “سي إن إن” أن الشركة تعتزم إنتاج نموذج أولي من هذه الطائرة الفرط صوتية، متوقعة أن تصبح واقعاً ملموساً في صناعة الطيران خلال ما بين 20 و30 عاماً.
وأشارت جاكسون إلى أن الطائرة تصل سرعتها إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر في الساعة، مبينة أنها لا تزال في مراحلها الأولية، وأن هناك العديد من التحديات الفنية التي تحتاج إلى معالجة. وفق”أخبار 24″.
وبيّنت أن مرحلة التطوير ستستغرق سنوات حتى تكتمل، ومن الممكن أن تستغرق التكنولوجيا سنوات أخرى للاختبار والحصول على موافقة الجهات التنظيمية، فضلاً عن الجهود في تسويقها تجارياً.