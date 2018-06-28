إلزام بعض المغادرين إلى الأردن بدفع ضريبة أو المنع من السفر.. و”الجمارك” توضح السبب

ألزمت الجمارك بعض المغادرين من المملكة إلى الأردن عبر منفذ الحديثة، بدفع ضريبة محددة، أو منعهم من السفر. وتجمّع عدد ممن طُبق عليهم القرار أمام جمرك منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، مطالبين، وفقاً لصحيفة “سبق”، بالسماح لهم بالمغادرة وإعفائهم من دفع الضريبة المقررة، لكون بعضهم يدرس هناك ويضطر للسفر عدة مرات في الأسبوع، والبعض الآخر يسافر للعلاج ولأسباب أخرى.
من جهته، أكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، عيسى العيسى، أنه لا يتم منع المغادرين عبر منفذ الحديثة من السفر أو التردد على الإطلاق، مبيناً أن القرار يستهدف فئة محددة من المسافرين. أوضح أن هذه الفئة تقوم بتهريب الوقود من خلال تعبئة خزان المركبة وبيع الوقود بعد الدخول مباشرة للدولة المجاورة، والعودة مرة أخرى خلال وقت قصير، مستفيدين من أسعار الوقود المدعوم في المملكة. وأبان أنه تم قبل عدة سنوات وضع آلية لاستيفاء الفرق بين سعر الوقود في المملكة مع السعر الدولي تتضمن السماح للمركبات بالخروج فقط بالوقود الذي يكفيها للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور، لافتاً إلى أن ذلك يطبَّق فقط على الذين يتكرر سفرهم وعودتهم خلال وقت قصير.