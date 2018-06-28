“التنفيذ” تقضي بسجن مواطن لإلزامه باستخراج هوية لابنته

أصدرت محكمة التنفيذ في جدة قراراً بحبس مواطن حبساً تنفيذياً عقوبة له على المماطلة في استخراج هوية لابنته.
وتضمن القرار إلزام المواطن كذلك بتسليم بطاقة هوية الابنة لوالدتها بعد إصدارها، أو تسليم صورة من هويته في حال لم تكن للابنة هوية مستقلة وكانت مضافة لهوية والدها.
واستند القرار وفقا لـ”عكاظ” إلى الفقرة د من المادة 46 والمادة 83 والمادة 70 من نظام التنفيذ ولوائحه، التي نصت على أنه “يحبس المنفذ ضده حبسا تنفيذيا على أن يعرض على المحكمة كل 3 أشهر، ومتى استعد بالتنفيذ فإنه يعرض على المحكمة فورا وهو قرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف”.