امتدح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة العليا الإشرافية لسوق عكاظ الأمير سلطان بن سلمان رجال الطائف ونساءهم.
وقال الأمير سلطان خلال لقائه برئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطاالله الجعيد إن: “الطائف بلد رجال، والمرأة من أهل الطائف عن عشرين رجّال”.
وأضاف أن أهل الطائف ساهموا في بناء هذه الدولة وكل شيءٍ عظيم فيها، وأنه عاصر الطائف منذ صغره، وسعيد في استمرار معاصرة أهل الطائف إلى الآن.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة أمس الأربعاء بحضور أمير مكة الأمير خالد الفيصل.
وفق “أخبار 24”.