نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها الأول لبرنامج “مقياس” للربع الأول 2018، الذي يوضح سرعة الإنترنت في المملكة والفارق بين جودة الإنترنت بين شركات الاتصالات.
وذكرت الهيئة أن معدل سرعة الإنترنت في المملكة للخط الثابت في رفع البيانات بلغ 92% من السرعة المعلن عنها، فيما كانت سرعة التحميل 83% من السرعة المعلن عنها، وجاءت سرعة الرفع في الإنترنت المتنقل 11.2 ميجابت في الثانية، وسرعة التحميل 19.3 ميجابت في الثانية.
وأضافت أن شركة “STC” كانت الأعلى سرعة في تحميل ورفع البيانات في الإنترنت المتنقل حيث بلغت سرعة التحميل في الجيل الثالث 7.2 ميجابت في الثانية فيما بلغت في “موبايلي” 7 ميجابت و”زين” 5.9 ميجابت، وفي الجيل الرابع بلغت سرعة شركة “STC” 25.9 ميجابت فيما بلغت في “زين” 15.9 ميجابت و”موبايلي” 13.8 ميجا بت. وفق “أخبار 24”.
وبلغت سرعة الرفع في الجيل الثالث لشركة “STC” 2.4 ميجابت في الثانية فيما تساوت “موبايلي” و”زين” بسرعة 1.8 ميجابت، وبلغت في الجيل الرابع لشركة “STC” 15 ميجابت فيما بلغت في “زين” 11.6 ميجابت و”موبايلي” 6.5 ميجابت.