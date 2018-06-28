شهدت معارض توكيلات وشركات السيارات في المملكة إقبالاً ملحوظاً من جانب النساء، خاصة عقب دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ، الأمر الذي سيترك حالة من الانتعاش في بعض القطاعات ذات العلاقة مثل قطاع التأمين والصيانة وإكسسوارات السيارات بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وافتتحت بعض الوكالات صالات عرض خاصة بالنساء، تشرف عليها فتيات سعوديات تم تدريبهن وتعريفهن بالمواصفات والمزايا المختلفة للسيارات، ومن بينها وسائل السلامة التي تتميز بها كل سيارة.
وأتاحت بعض الشركات فرصاً للنساء لتجربة القيادة للمرة الأولى بمساعدة مدربين من أقاربهن، وذلك بهدف تعزيز ثقتهن في قيادة السيارات.
وتتنافس الشركات في تقديم العديد من العروض الخاصة للنساء مثل الصيانة المجانية، وخدمات ما بعد البيع كالمساعدة على الطريق، وتأمين قطع الغيار، وتقديم أعمال الصيانة للسيارات مع استلام وتسليم السيارة بباب المنزل.
وكشفت دراسات أجرتها بعض الوكالات حول المواصفات التي ترغب النساء توفرها في سياراتهن، عن جملة من الأشياء في مقدمتها توفر أعلى مستوى من وسائل السلامة مثل الوسائد الهوائية، والنقاط العمياء، وأن تكون السيارة بارتفاع معين، إضافة إلى معرفة كفاءة استهلاك الوقود.