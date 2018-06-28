“الحج والعمرة” تلزم شركات الإعاشة بضمان بنكي بنسبة 20% من قيمة العقد

قررت وزارة الحج والعمرة إلزام شركات الإعاشة التي يتم التعاقد معها لتوفير الإعاشة لحجاج الداخل بتقديم ضمان بنكي نهائي بنسبة 20% من قيمة العقد، شريطة أن يكون هذا الضمان صادرا عن أحد البنوك المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنها سوف تعيد الضمان كاملا أو ما تبقى منه لشركة الإعاشة بعد نهاية أعمال الموسم والتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات.
وأشارت إلى أن عملية توثيق عقود الإعاشة ستتم من خلال الدخول إلى حساب مؤسسة أو شركة حجاج الداخل بالبوابة الإلكترونية واختيار أحد المتعهدين المعتمدين من الإدارة العامة لصحة البيئة ثم طباعة العقد الذي سيكون بين الطرفين وتوقيعه ثم تسليم ثلاث نسخ منه مع الضمان البنكي لفرع الوزارة بمكة لتدقيقها وتوثيقها.
وكشف أحد متعهدي شركات الإعاشة، وفقا لـ”المدينة”، عن أن أسعار وجبات إعاشة الحجاج تختلف بحسب نوعية الوجبات، وتتراوح أسعار وجبات الإفطار من (9 ـ 15 ريالا)، أما وجبة الغداء فتتراوح أسعارها من (20 – 100 ريال)، أما وجبة العشاء فتتراوح أسعارها ما بين (20 – 60 ريالا).
وتتنافس 150 شركة إعاشة ومطعما على إعاشة حجاج الداخل، الذين يصل عددهم إلى قرابة 300 ألف حاج ما بين مواطن ومقيم.
وتلزم الوزارة مؤسسات حجاج الداخل بضرورة التعاقد مع شركات إعاشة مرخص لها من أمانة العاصمة المقدسة (ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة)، وأن تكون الشركات لديها الإمكانات المادية والبشرية والفنية كافة لتنفيذ التعاقد بالشكل المطلوب.