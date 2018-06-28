بأفضلية “اللعب النظيف”.. اليابان تتأهل لدور الـ16 رغم تعادلها مع السنغال.. وكولومبيا تتصدر المجموعة

انتهت مباريات المنتخبات المتنافسة في المجموعة الثامنة بتأهل كل من كولومبيا واليابان إلى دور الستة عشر، وخروج السنغال وبولندا.
ورغم تعادل منتخبي السنغال واليابان في النقاط، وجميع النتائج من حيث عدد الأهداف المسجلة والمتلقاة وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة والمواجهات المباشرة بينهما؛ فإن المنتخب الياباني تمكّن من الصعود لدور الستة عشر بأفضلية “اللعب النظيف”.
ويُقصد بأفضلية اللعب النظيف عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها المنتخبان اللذان تجري المفاضلة بينهما خلال البطولة. وفق “أخبار 24”.
وكانت مباراتا الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة قد انتهتا بفوز كولومبيا وبولندا بهدف واحد لكل منها على اليابان والسنغال.