“النقل”: للمرأة الحق في نقل الركاب عبر تطبيقات النقل الذكية دون تحديد جنس العميل

أكدت هيئة النقل العام أنه ليس هناك ما يمنع المرأة السعودية من العمل مع شركات تطبيقات النقل الذكية، ونقل العملاء دون تحديد جنس العميل.
وقالت الهيئة إنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة في قيادة المركبات، وأن أي امرأة سعودية تحمل رخصة قيادة وتملك سيارة وتحقق كافة الاشتراطات، بإمكانها العمل مع شركات التطبيقات الذكية المرخصة من الهيئة، ولها أن تعمل دون تحديد جنس العميل.
وكانت مصادر ألمحت إلى تنظيمات جديدة لعمل المرأة في قطاع الأجرة عبر التطبيقات الذكية تتضمن عدم السماح للنساء بنقل الرجال، وأنه سيسمح لهن فقط بنقل السيدات والأطفال، الأمر الذي نفته الهيئة.وفق “أخبار 24”.