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أخبار محلية > “العمل” تدعو من لديه معلومات عن “فيديو تعنيف أب لأولاده” للتواصل معها
28/06/2018   8:25 م

“العمل” تدعو من لديه معلومات عن “فيديو تعنيف أب لأولاده” للتواصل معها

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دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، من لديه معلومات عن مقطع فيديو متداول لأب قيل إنه يعنف زوجته وبناته، أن يقوم بإبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم 1919.

‏وأوضح أبا الخيل أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من صحة المقطع، في انتظار أي معلومات ‏عن هذه الحالة ممن يمكنه تقديمها، حتى يتم الوصول إليها وعمل اللازم.

يُذكر أن هاشتاق بعنوان (أب يعنف زوجته وبناته)، تحدث عن تعنيف أب لزوجته وأولاده، مشيرا إلى مقطع فيديو غير واضح يبين رجلا يبدو أنه يعنف أولاده فيما طلب ناشره إنقاذ الزوجة والأولاد.وفق “أخبار 24”.

“العمل” تدعو من لديه معلومات عن “فيديو تعنيف أب لأولاده” للتواصل معها

أخبار محلية
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