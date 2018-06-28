الفيفا يشيد بالدوسري ويصفه بـ «نيمار الخليج»

تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» باللاعب السعودي الدولي سالم الدوسري صاحب هدف الفوز أمام مصر في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى،
ليحقق المنتخب الوطني فوزه الثالث في تاريخه المونديالي وبعد غياب 24 ً عاما عن الانتصارات، إذ كان آخر انتصار تحقق أمام منتخب بلجيكا في مونديال أمريكا 1994.
وأطلقت الفيفا على اللاعب سالم الدوسري لقب (نيمار الخليج) عندما كتبت تحت عنوان «الدوسري يُ عيد الذكريات الجميلة للمنتخب السعودي»، وبدأ التقرير بالحديث عن الفوز: « ً كان هدف الفوز مهما ّ بعدما نجح اللاعب الملقب بـ «نيمار الخليج» في قيادة منتخب بلاده إلى فوز تاريخي بعد 24 ّ سنة على آخر فوز حققه الأخضر في نهائيات كأس العالم FIFA والذي كان في المشاركة الأولى لهم في العرس العالمي في الولايات المتحدة 1994 عندما تخطوا بلجيكا بهدف نظيف».
وتحدث سالم الدوسري لموقع «فيفا» إذ قال: « ّ لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام أشقائنا المنتخب المصري وكنا نلعب من أجل الفوز، لأنه من المهم تحقيق الانتصارات في بطولة مثل كأس العالم».
كما كشف الدوسري عن أداء منتخبنا الوطني أمام روسيا والأوروغواي حيث قال: « ُكنا نأمل في التأهل إلى دور الستة عشر ولكن المباراة الأولى أمام روسيا لم ترق لمستوى توقعاتنا بينما كان يجب أن نخرج بنتيجة أفضل أمام أوروغواي ولم نكن نستحق الخسارة».
وأضاف لاعب الوسط ذو السادسة والعشرين من العمر « ّ لعبنا أمام مصر بدون أي ضغوطات وقدم اللاعبون أداءً كبيرا وهو ما انعكس في النتيجة، إضافة إلى التزام اللاعبين بالخطة التي وضعها المدرب».
وانضم الدوسري إلى كوكبة من نجوم كرة القدم السعودية التي وضعت بصمتها في تاريخ النهائيات بعد الهدف الذي سجله أمام المنتخب المصري. ً وقد اعتبر الدوسري أن الهدف يحمل قيمة كبيرة بالنسبة له شخصيا، كيف لا وهو الذي حقق على إثره المنتخب السعودي انتصاره الثالث في 16 مباراة لعبها في العرس العالمي.
وقال الدوسري: « ّ لقد نجحت في تسجيل اسمي من بين اللاعبين الذين هزوا الشباك في كأس العالم وهو أمر يُعتبر مشرفا بالنسبة لي».