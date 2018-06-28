الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت المملكة إيرانية الصنع وتتطابق مع صواريخ “قيام واحد”

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إن نتائج اختبارات بعض الأسلحة والقذائف أثبت أن خمسة صواريخ استهدفت مدينتي ينبع والرياض في يوليو 2017 تتطابق مع مواصفات صواريخ “قيام واحد” الإيرانية.
وأكدت المسؤولة الأممية خلال جلسة مجلس الأمن النصف سنوية أمس الأربعاء، أن أجزاء كثيرة من تلك الصواريخ قد تم تصنيعها داخل إيران. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، جواو فال دي ألميدا، إن تجارب إيران الصاروخية تخالف القرارات الدولية، فيما عبر نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، عن قلق بلاده بشأن سلوك طهران في الشرق الأوسط.
وأكد أن 5 صواريخ أطلقتها ميلشيات الحوثي على السعودية من صناعة إيرانية، مشددا على أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن بتصدير السلاح.
وبين أن الأسلحة التي ضبطت في البحرين تم اكتشاف أنها صناعة إيرانية، مطالبا بفرض عقوبات جديدة ضد إيران.