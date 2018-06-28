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أخبار محلية > من بينهم ولأول مرة “عُماني”.. “أمن الدولة” يطيح بـ65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر
28/06/2018   2:06 م

من بينهم ولأول مرة “عُماني”.. “أمن الدولة” يطيح بـ65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر

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أوقفت رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من منتصف شهر رمضان وحتى منتصف شوال، 65 متهما من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، من بينهم ولأول مرة عماني، وتم إيداعهم سجون المباحث.

ويتضح من بيانات “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، أن المقبوض عليهم خلال هذه الفترة من 9 جنسيات مختلفة، من بينهم 24 مواطنا.

وتظهر البيانات أنه تم القبض على 20 يمنيا و5 هنود و4 فليبينين و4 سوريين و3 مصريين و3 سودانيين وبحريني وعماني. وفق “أخبار 24”.

وبالقبض على المتهمين المشار إليهم، يرتفع إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 5413 متهماً.

من بينهم ولأول مرة “عُماني”.. “أمن الدولة” يطيح بـ65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر

أخبار محلية
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