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أخبار محلية > “العقاري”: إطلاق برنامج للشرائح غير القادرة على الاقتراض خلال 3 أشهر
28/06/2018   2:05 م

“العقاري”: إطلاق برنامج للشرائح غير القادرة على الاقتراض خلال 3 أشهر

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ذكر المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، أن الصندوق يعتزم البدء في برنامج مخصص للشرائح غير القادرة على الاقتراض من الجهات التمويلية بسبب عدم قدرتها على السداد، وذلك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

وأشار العصيمي وفقا لـ”الاقتصادية”، أن البرنامج يشمل الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الصندوق يعمل مع المصارف والجهات التمويلية على دراسة حالات المستفيدين الذين يتوقفون عن سداد القروض لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل الفصل من العمل، لإيجاد الحلول المناسبة لهم حتى عودتهم لحياتهم الطبيعية.

“العقاري”: إطلاق برنامج للشرائح غير القادرة على الاقتراض خلال 3 أشهر

أخبار محلية
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